В Нижегородской области летом трудоустроят около 8 тысяч подростков

Трудоустроиться могут подростки с 14 лет. Для подачи заявления нужно согласие родителей (для детей младше 15 лет — разрешение органов опеки). Гарантированы официальное оформление, безопасные условия труда и своевременные выплаты. Из документов потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, счет в банке и трудовая книжка. Медицинский осмотр за счет работодателя обязателен. Помимо зарплаты, подросткам полагается финансовая поддержка из областного бюджета — от 1863 до 2795 рублей в месяц.