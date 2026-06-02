В Нижегородской области летом трудоустроят около 8 тысяч подростков

Они смогут работать вожатыми, операторами аттракционов и упаковщиками.

Источник: Национальные проекты России

Около 8 тыс. подростков планируют трудоустроить этим летом в Нижегородский области по программе временной занятости, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Кадры».

Подростки могут трудоустроиться на производственные предприятия, в учреждения здравоохранения, культуры, образования и досуга. Среди доступных вакансий есть вожатый, оператор аттракционов, укладчик-упаковщик и другие. В среднем они смогут получать 27−35 тыс. рублей.

Трудоустроиться могут подростки с 14 лет. Для подачи заявления нужно согласие родителей (для детей младше 15 лет — разрешение органов опеки). Гарантированы официальное оформление, безопасные условия труда и своевременные выплаты. Из документов потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, счет в банке и трудовая книжка. Медицинский осмотр за счет работодателя обязателен. Помимо зарплаты, подросткам полагается финансовая поддержка из областного бюджета — от 1863 до 2795 рублей в месяц.

Отметим, что в прошлом сезоне при содействии службы занятости работу получили свыше 7 тыс. ребят в возрасте от 14 до 18 лет. На данный момент заключены 174 договора с работодателями, по которым уже трудоустроены 310 человек.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

