Обход Волгограда и мост через Волгу обсудили Андрей Бочаров и Роман Новиков

На участке обхода Волгограда в Красноармейском районе в декабре 2025-го открыли движение по 12-километровой трассе второго из четырех этапов. Третий этап на 33,4 километра соединит его с федеральной трассой А-260. Здесь построят семь транспортных развязок, 16 путепроводов, семь мостов, 102 километра линий освещения и уложат 25 водопропускных труб. Для водителей оборудуют семь площадок отдыха. Проект уже получил заключение госэкспертизы.