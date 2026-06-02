Мэрия планирует обратиться в правительство за субсидией для реконструкции Тенистой аллеи

Сроки реализации проекта пока не определили.

Для реализации проекта реконструкции ул. Тенистой аллеи от дома № 50 «б» до Северного обхода администрация Калининграда планирует обратиться в региональное правительство за выделением субсидии. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на своей странице «ВКонтакте».

Проектная организация уже подготовила документацию капремонта улицы, включая устройство ливнёвки на месте кюветов для прокладки тротуаров, заездных карманов и павильонов на остановках, а также освещения и пешеходных переходов. Однако сроки реализации проекта еще не определили.

«Сроки реализации проекта пока не определили, так как они зависят от выделения средств, в том числе не только из городского бюджета, необходимые суммы превышают возможности муниципалитета. Для реализации обратимся в правительство области за выделением субсидии», — отметила в мэрии.

В администрации добавили, что до начала капремонта рабочие регулярно выполняют работы по текущему содержанию улицы. Очередной ремонт участков Тенистой аллеи, а также ул. Брусничной и Тихоненко запланирован до конца сентября 2026 года.

В сентябре 2023 года проектную документацию по реконструкции Тенистой аллеи отправили на корректировку из-за ливневок. Тогда сроки начала работ в мэрии сообщить затруднились. При этом власти согласились, что капремонт неоднократно переносился.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
