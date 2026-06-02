Мэрия планирует обратиться в правительство за субсидией для реконструкции Тенистой аллеи

Для реализации проекта реконструкции ул. Тенистой аллеи от дома № 50 «б» до Северного обхода администрация Калининграда планирует обратиться в региональное правительство за выделением субсидии. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
Проектная организация уже подготовила документацию капремонта улицы, включая устройство ливнёвки на месте кюветов для прокладки тротуаров, заездных карманов и павильонов на остановках, а также освещения и пешеходных переходов. Однако сроки реализации проекта еще не определили.
«Сроки реализации проекта пока не определили, так как они зависят от выделения средств, в том числе не только из городского бюджета, необходимые суммы превышают возможности муниципалитета. Для реализации обратимся в правительство области за выделением субсидии», — отметила в мэрии.
В администрации добавили, что до начала капремонта рабочие регулярно выполняют работы по текущему содержанию улицы. Очередной ремонт участков Тенистой аллеи, а также ул. Брусничной и Тихоненко запланирован до конца сентября 2026 года.
В сентябре 2023 года проектную документацию по реконструкции Тенистой аллеи отправили на корректировку из-за ливневок. Тогда сроки начала работ в мэрии сообщить затруднились. При этом власти согласились, что капремонт неоднократно переносился.