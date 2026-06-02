Обновленный «Маршак-центр» в Воронеже откроется 10 июня

В Воронеже обновленный музейно-просветительский «Маршак-центр» откроется для жителей и гостей региона 10 июня. Готовящееся к открытию пространство посетил губернатор Александр Гусев.
«Маршак-центр» расположен в Доме Тюриных, одном из филиалов литературного музея имени Ивана Никитина. Историческое одноэтажное здание на улице Никитинской построено в середине XIX века в стиле классицизма. Оно было домом Анны Тюриной, двоюродной сестры поэта.
Директор литературного музея Светлана Деркачева рассказала губернатору, что с 2017 года здесь работал детский культурно-просветительский центр, а в прошлом году началось создание нового экспозиционного пространства для творческого и интеллектуального развития детей и подростков.
По ее словам, обновленный центр задуман не как традиционный музей, где посетители только слушают экскурсовода и смотрят экспонаты. Пространство предполагает активное участие гостей: дети смогут играть, взаимодействовать с экспонатами и через это знакомиться с творчеством Самуила Маршака.
Экспозиция состоит из трех залов. Зал «Многоликий Маршак» оформлен как стилизованный поезд. В нем писатель представлен не только как детский поэт, но и как ученик, путешественник, драматург, переводчик, лирик, редактор детских журналов и издатель.
Зал «Мир, который создал Маршак» стал игровой площадкой, где книжные сюжеты превращены в объемные декорации. Посетители смогут доставить письмо вместе с почтальоном, пересчитать чижей из 44-й квартиры, помочь Даме найти багаж, а Рассеянному — собрать гардероб в путешествие.
Третий зал посвящен тому, как создаются детские стихи. В нем в игровой форме рассказывают о литературной поэтике, лингвистике и психологии, а также знакомят гостей со знаменитыми переводами английских народных детских песенок.
Александр Гусев отметил нестандартный подход к музейному пространству. Он выразил уверенность, что туда будут приходить как организованные детские группы, так и семьи с детьми.