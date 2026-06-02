Обход Волгограда выведут к федеральной трассе А-260

О строительстве третьего этапа обхода Волгограда и второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу шла речь на встрече главы региона Андрея Бочарова и руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романа Новикова 2 июня. В ходе рабочей поездки на площадки обсуждались сроки начала работ. Подробности в материале vlg.aif.ru.
7 развязок, 7 мостов.
Вопросы строительства третьего этапа обхода Волгограда и второго этапа Третьего пускового комплекса моста через Волгу не случайно в зоне не только регионального внимания, но и всей страны. Эти объекты станут частью международного коридора «Север — Юг».
Рабочая поездка губернатора Андрея Бочарова и главы Росавтодора Романа Новикова началась с участка обхода Волгограда в самом южном его районе. Здесь в декабре 2025 года ввели в строй основной ход трассы второго этапа из четырех, чья протяженность составила 12 километров.
Третий этап длиною 33,4 километра соединит этот участок с федеральной трассой А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной». Проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы. В ходе строительства будут возведены семь транспортных развязок и столько же мостов, а также 16 путепроводов.
На участке протяженностью 33,4 километра будут оборудованы семь площадок для отдыха водителей, проложены 25 водопропускных труб, проведены 102 км линий освещения.
Цена вопроса — 14,3 млрд.
Строительство второго этапа Третьего пускового комплекса стартует в 2026 году в Среднеахтубинском районе. На эти цели российским правительством выделено 14,3 млрд рублей. Строительство будет финансироваться в течение шести лет.
Конкурс на определение подрядчика объявлен 27 мая. Его победителю предстоит проложить 9,7 километра новой 4-полосной автодороги, которая соединит первый этап Третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий с развязкой у Краснослободска.
В ходе рабочей поездки обсуждались и другие вопросы. В их числе — строительство второй ветки моста через Волгу, четвертый этап обхода Волгограда, возведение мостового комплекса и подъездной дороги к островам Голодный и Сарпинский.
Впереди — новые проекты.
Представитель федерального ведомства отметил: уже выполненные в регионе работы позволили на 24% снизить аварийность на его дорогах. Глава региона подчеркнул: все планы реализуются на территории Волгоградской области в соответствии с графиками.
Во время встречи её участники обсудили ещё один аспект — развитие придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры.
«Любое дорожное строительство ведет к развитию территории. Возрастает и туристический поток — показатели уже превышают 2,1 млн человек в год и будут только расти. Этому поспособствует реализация новых проектов. В планах у нас — создание на острове Сарпинском уникального туристического кластера для посетителей всех возрастов», — подтвердил Андрей Бочаров.
Роман Новиков в свою очередь заметил, что реализуемые регионом проекты закрывают потребности развития всей дорожно-транспортной сети юга страны.