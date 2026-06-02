Эксперты назвали самые популярные сферы для работы среди калининградских подростков

Эксперты назвали самые популярные направления для работы среди калининградских подростков. Чаще всего школьников привлекают сферы обслуживания, складской логистики и доставки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
Этим летом в регионе ищут работу более двух тысяч подростков. Чаще всего юных соискателей интересуют позиции официанта, бармена или бариста (13%). В топ самых популярных также вошла подработка упаковщиком, комплектовщиком и маркировщиком (10%), разнорабочим (8%), курьером и почтальоном (6%), менеджером по продажам и работе с клиентами (5%).
Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остаётся постоянная работа — её выбирают 44% молодых соискателей. Подработку предпочитают 9%, стажировки — 1%. Волонтёрская деятельность пользуется минимальным спросом. При этом почти половина подростков (47%) хотели бы работать на территории работодателя. Удалённый формат привлекает 3% молодых соискателей, гибридный и разъездной — по 1%, — говорится в исследовании.
По данным сервиса, чаще всего работодатели ищут курьеров, промоутеров, упаковщиков и продавцов. Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач.
«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14−15 лет, а для творческой работы — и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов», — отметили эксперты.