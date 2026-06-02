Эксперты назвали самые популярные сферы для работы среди калининградских подростков

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14−15 лет, а для творческой работы — и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов», — отметили эксперты.