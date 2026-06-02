Эксперты назвали самые популярные сферы для работы среди калининградских подростков

Чаще всего школьники интересуются профессиями официанта, бармена или бариста.

Эксперты назвали самые популярные направления для работы среди калининградских подростков. Чаще всего школьников привлекают сферы обслуживания, складской логистики и доставки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Этим летом в регионе ищут работу более двух тысяч подростков. Чаще всего юных соискателей интересуют позиции официанта, бармена или бариста (13%). В топ самых популярных также вошла подработка упаковщиком, комплектовщиком и маркировщиком (10%), разнорабочим (8%), курьером и почтальоном (6%), менеджером по продажам и работе с клиентами (5%).

Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остаётся постоянная работа — её выбирают 44% молодых соискателей. Подработку предпочитают 9%, стажировки — 1%. Волонтёрская деятельность пользуется минимальным спросом. При этом почти половина подростков (47%) хотели бы работать на территории работодателя. Удалённый формат привлекает 3% молодых соискателей, гибридный и разъездной — по 1%, — говорится в исследовании.

По данным сервиса, чаще всего работодатели ищут курьеров, промоутеров, упаковщиков и продавцов. Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач.

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14−15 лет, а для творческой работы — и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов», — отметили эксперты.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше