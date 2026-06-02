Volga раскрыла цвета своих новых автомобилей

Каждая из трех моделей Volga получит по пять вариантов окраса кузова.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова, палитра цветов опубликована на официальном сайте бренда.

Флагманский кроссовер К50 будет доступен в белом, серебристом, сером, черном и зеленом цветах. В мае стало известно, что стоимость этой модели будет начинаться от 4,2 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер К40 будут предлагать в белом, серебристом, светло-зеленом, синем и черном цветах. Данная модель будет самой доступной в линейке Volga, стоимость кроссовера составит от 2,75 миллиона рублей.

Седан С50 можно будет купить в белом, серебристом, сером, зеленом и черном цветах. Эта модель будет продаваться по цене от 2,9 миллиона рублей.

Автомобили Volga выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи начнутся в июне 2026 года.