36 мигрантов выдворят из РФ после рейда в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Более 290 нарушений миграционного законодательства зафиксировали нижегородские полицейские в ходе масштабного рейда. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Иностранцев в регионе проверяли с 12 по 14 мая. Особое внимание правоохранители уделили объектам жилого сектора и местам работы мигрантов.

В отделениях полиции проверили 109 иностранцев. По итогам рейда принято решение о выдворении 36 мигрантов и запрете на въезд 61 уроженцу зарубежных стран.

В отношении иностранцев и их работодателей составили 288 административных протоколов. Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел за нарушения в сфере миграционного законодательства. Они связаны с фиктивной постановкой на учет иностранцев.

Напомним, криминальную схему легализации мигрантов раскрыли в Дзержинске.