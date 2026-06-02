36 мигрантов выдворят из РФ после рейда в Нижегородской области

Более 290 нарушений миграционного законодательства зафиксировали нижегородские полицейские в ходе масштабного рейда. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Иностранцев в регионе проверяли с 12 по 14 мая. Особое внимание правоохранители уделили объектам жилого сектора и местам работы мигрантов.
В отделениях полиции проверили 109 иностранцев. По итогам рейда принято решение о выдворении 36 мигрантов и запрете на въезд 61 уроженцу зарубежных стран.
В отношении иностранцев и их работодателей составили 288 административных протоколов. Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел за нарушения в сфере миграционного законодательства. Они связаны с фиктивной постановкой на учет иностранцев.
