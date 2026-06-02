С основателя «Русагро» с активами в Черноземье потребовали еще 1,3 млрд рублей

Вадим Мошкович и Максим Басов с марта 2025 года находятся в СИЗО по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты». Им также вменяют преднамеренное банкротство и отмыв преступных доходов. Общий ущерб по делу превысил 86 млрд руб. Также к обвинению господ Мошковича и Басова добавилось нарушение антикоррупционного законодательства. Они не признают свою вину. Кроме того, Вадиму Мошковичу отдельно вменяют дачу взятки в виде элитного охотничьего карабина бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову. Господин Иванов также заключен под стражу.