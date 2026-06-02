Режим повышенной готовности действует в Канавине из-за треснувшего дома

Будет подготовлен список жильцов, подлежащих расселению.

Источник: Нижегородская правда

Около дома № 20 на улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде с 6 мая ввели режим повышенной готовности из-за риска обрушения. Постановление об этом появилось на сайте городской мэрии.

Напомним, что на улице Гороховецкой из-за паводка оказался под угрозой обрушения многоквартирный жилой дом. Фундамент здания размыло, а на стенах появились сквозные трещины — жильцов одного из подъездов экстренно эвакуировали.

Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью нижегородцев, в радиусе пяти метров от первого подъезда дома был введен режим повышенной готовности. В наиболее опасных местах установят информационные аншлаги. Также будет подготовлен список жильцов, подлежащих расселению.

Решение о техническом состоянии дома будет вынесено после соответствующего обследования. Для выплаты денежных компенсаций собственникам квартир, которые вынуждены арендовать временное жилье, выделят бюджетные средства.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что режим повышенной готовности снова действует около нижегородской канатной дороги.