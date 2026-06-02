В Иркутске жителя Красноярского края осудили за контрабанду тестостерона

В Иркутске осудили жителя Красноярского края за незаконный ввоз ампул препарата для наращивания мышечной массы.

ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры передает, что в марте 2025 года мужчина приобрел за границей несколько ампул с тестостероном — запрещенным в России препаратом для повышения выносливости и быстрого восстановления после физических нагрузок. Часть он использовал на месте, а оставшиеся три ампулы общей массой более 3,5 грамма спрятал в ручной клади.

В апреле того же года, возвращаясь международным рейсом из Таиланда, он прошел зону таможенного контроля в аэропорту Иркутска, не задекларировав препарат. Позднее запрещенное вещество изъяли сотрудники полиции во время обыска в его квартире.

Правоохранители возбудили в отношении нарушителя уголовное дело за незаконный ввоз препарата. На суде мужчина свою вину не признал и просил вынести ему оправдательный приговор. Однако исполнительный орган, изучив все материалы дела, назначил злоумышленнику 3 года условно (3 года испытательного срока) и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Содержащее тестостерон вещество по решению суда будет уничтожено.

