Волгоградское «Динамо‑Синара» анонсировало кадровые изменения

Волгоградский клуб «Динамо‑Синара», финишировавший в минувшем сезоне на 6‑м месте Суперлиги чемпионата России по гандболу среди женских команд, анонсировал кадровые изменения.
Пресс‑служба «Динамо» официально подтвердила уход сразу пяти игроков основного состава: Олеси Черненко, Анастасии Фёдоровой, Стефании Белолипецкой, Татьяны Кирилловой и Анжелики Лебедевой.
Клуб поблагодарил спортсменок за время, проведённое в команде, за самоотдачу на тренировках и матчах, а также пожелал успехов в дальнейшей спортивной карьере.
Руководство команды пока не комментирует причины расставания с гандболистками и не раскрывает планы по усилению состава перед новым сезоном. Уход сразу пяти игроков ставит перед тренерским штабом задачу оперативно перестроить игровую модель команды.
Александр Веселовский.
Фото: ГК «Динамо‑Синара».