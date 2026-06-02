В Калининграде мужчина угнал машину молодой мамы, выкрав ключи из детской коляски

После смены водителя Toyota RAV4 доехала от Менделеева до Малого Васильково.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 31-летний местный житель угнал Toyota RAV4, вытащив ключи из детской коляски. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 2 июня.

Девушка приехала с ребёнком к футбольному полю на улице Менделеева и на время оставила коляску без присмотра. Проходивший мимо мужчина заметил лежавшие внутри ключи, забрал их, нашёл припаркованный рядом автомобиль и уехал. В полицию обратился 28-летний владелец машины, ущерб оценили в 3 млн рублей.

Угнанную машину заметили в посёлке Малое Васильково. Инспекторы остановили автомобиль, за рулём оказался калининградец, уже имевший проблемы с законом. По его словам, он был пьян и «решил прокатиться». Транспорт изъяли и планируют вернуть владельцу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Правдинском районе мужчина угнал пикап матери своей возлюбленной и бросил его в канаве.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.
