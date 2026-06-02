В Калининграде мужчина угнал машину молодой мамы, выкрав ключи из детской коляски

В Калининграде 31-летний местный житель угнал Toyota RAV4, вытащив ключи из детской коляски. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 2 июня.
Девушка приехала с ребёнком к футбольному полю на улице Менделеева и на время оставила коляску без присмотра. Проходивший мимо мужчина заметил лежавшие внутри ключи, забрал их, нашёл припаркованный рядом автомобиль и уехал. В полицию обратился 28-летний владелец машины, ущерб оценили в 3 млн рублей.
Угнанную машину заметили в посёлке Малое Васильково. Инспекторы остановили автомобиль, за рулём оказался калининградец, уже имевший проблемы с законом. По его словам, он был пьян и «решил прокатиться». Транспорт изъяли и планируют вернуть владельцу.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.
