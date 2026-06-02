В Калининграде мужчина угнал машину молодой мамы, выкрав ключи из детской коляски

Девушка приехала с ребёнком к футбольному полю на улице Менделеева и на время оставила коляску без присмотра. Проходивший мимо мужчина заметил лежавшие внутри ключи, забрал их, нашёл припаркованный рядом автомобиль и уехал. В полицию обратился 28-летний владелец машины, ущерб оценили в 3 млн рублей.