В Городце открыт детский сад на 240 мест в рамках программы КРСТ

В Городце открылся новый детский сад на 240 мест, построенный в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Проект поддержали федеральный и областной бюджеты — на строительство выделено около 350 млн рублей, также вложились муниципалитет и местные предприятия. По словам зам. министра сельского хозяйства Нижегородской области Олега Григорьева, в регионе продолжается реализация КРСТ: в этом году на программу направлено рекордные 4,5 млрд рублей, в том числе стартовали работы по трем школам и благоустройству в других округах.
Трёхэтажный сад рассчитан на 13 групп (4 для детей 1,5−3 лет, 9 для 3−7 лет) и оснащён лифтом. Для детей открыты кабинеты дополнительного образования — робототехника и мультстудия, агрокласс, студия чтения и математического развития — а также логопедический и психологический кабинеты (сенсорная комната), спортивный и музыкальный залы. На территории обустроены физкультурная и 13 прогулочных площадок.
Глава Городецкого округа Александр Мудров отметил, что сад построен в активно развивающемся микрорайоне Галанино, где в этом году также откроют детскую поликлинику; в перспективе район может превратиться в образовательный кластер при поддержке региона и федеральных властей. Депутат Заксобрания Владимир Беспалов добавил, что решение вопроса дошкольного устройства молодых семей велось с 2018 года и стало результатом муниципальной работы и Народной программы «Единой России».
Проект КРСТ в Городце стартовал в 2013 году; за это время отремонтированы Дом культуры «Северный», стадион «Спартак», построены детсад и многофункциональный центр, который скоро откроется. По словам министра образования региона Михаила Пучкова, новый сад соответствует современным стандартам и создаёт комфортную среду для развития детей.
Ранее сообщалось, что три новых школы построят в Нижнем Новгороде в рамках нацпроектов.
Фото: Ольга Гречушкина, Минсельхоз Нижегородской области.