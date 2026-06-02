«Фонтан» высотой в несколько метров забил на Окском съезде из-за утечки

«Фонтан» высотой в несколько метров забил на Окском съезде в Нижнем Новгороде из-за утечки на сетях. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Нижегородцы отметили, что высота струи, ударившей из земли, достигла высоты пятиэтажного дома. В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что на место аварии сразу же выехала бригада специалистов.
На данный момент утечка локализована, на месте продолжают работу специалисты «Объединенного коммунального оператора». Нижегородцам также напомнили, что сейчас проводятся гидравлические испытания для выявление малонадежных участков для их последующего ремонта.
Ранее мы рассказывали, что специалисты проводят проверку на Нагорной теплоцентрали. Из-за этого с 2 по 6 июня в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода снизят температуру горячей воды.