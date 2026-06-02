Путин рассказал о разработке модуля по русскому языку для вузов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
«В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов “Русский язык как государственный”, — сказал Путин в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По его словам, предметом изучения здесь станут, в том числе, конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.