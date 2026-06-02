Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил запустить в лагерях смены, посвященные русскому языку

Путин предложил запустить в детских лагерях смены, посвященные русскому языку.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.

Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе», — сказал Путин на заседании Совета.

Президент РФ попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.