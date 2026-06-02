Путин предложил запустить в лагерях смены, посвященные русскому языку

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе», — сказал Путин на заседании Совета.
Президент РФ попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.