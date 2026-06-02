В Кургане прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В нем приняли участие 38 человек старшего возраста.

Региональный этап XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в Кургане на базе Курганского технологического колледжа им. Героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова. Мероприятие прошло в ходе реализации программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», сообщили в главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

Участников ждали непростые задания на оценку владения компьютерными программами, мессенджерами, социальными сетями и поисковыми системами. В соревнованиях приняли участие 38 человек старшего возраста из Кургана, Шадринска и 23 муниципальных округов области.

Победителями регионального этапа стали Светлана Лукманова из Катайского округа и Владимир Баев из Юргамышского округа. Лучшими в специальных номинациях стали Галина Долгополова, Фарида Сидорова и Наталья Дозморова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.