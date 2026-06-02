Путин призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка.

Президент РФ отметил, что во многих российских вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская на равных входят в один филологический факультет, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

«Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.