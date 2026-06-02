Маршрут трамвая № 27 сократят в Нижнем Новгороде с 3 июня

В Нижнем Новгороде с 3 июня до конца текущего месяца будет сокращен путь следования трамвайного маршрута № 27. Вагоны будут курсировать по измененной схеме: Черный пруд — площадь Комсомольская. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».
В компании пояснили, что временные изменения в движении общественного транспорта связаны с проведением работ по замене старого стрелочного перевода на новый. Ремонт затронет узел, расположенный возле парка имени 1 Мая.
Кроме того, 3 июня стартует масштабная реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. На этом перекрестке дорожники заменят рельсовое полотно и контактную сеть. Работы пройдут в три этапа с заужением проезжей части, однако автомобильное движение во всех направлениях сохранится. Завершить ремонт планируется до 2 июля.
