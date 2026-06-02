Маршрут трамвая № 27 сократят в Нижнем Новгороде с 3 июня

Кроме того, 3 июня стартует масштабная реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. На этом перекрестке дорожники заменят рельсовое полотно и контактную сеть. Работы пройдут в три этапа с заужением проезжей части, однако автомобильное движение во всех направлениях сохранится. Завершить ремонт планируется до 2 июля.