Путин: часы на изучение русского языка в начальной школе нужно увеличить

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Количество часов, которые отводятся им (педагогам начальной школы — ред.) на изучение русского языка и литературы, методик преподавания следует безусловно увеличить», — сказал глава государства в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.