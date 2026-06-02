Путин поручил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Доклад о реализации языковой политики необходимо наделить статусом государственного, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«План мероприятия по реализации основ утверждён. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение», — отметил Путин во время заседания.