Юрий Шалабаев: 252 заявки поступило от нижегородцев по проекту «БезопасНО»

Львиная доля обращений касалась опасных люков.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал об итогах проекта «БезопасНО», в рамках которого нижегородцы могли сообщить об опасных объектах на территории города. На протяжении четырех недель мэрия принимала от них звонки и сообщения на платформу «Лобачевский».

— Всего от жителей мы получили 252 заявки: 218 — по люкам, 28 — по арматуре и штырям, 6 — о бесхозных проводах. Как только поступало обращение — специалисты выезжали на места, закрывали люки, убирали арматуру и оборванные провода, — отметил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, такая совместная работа городских властей и жителей получилась очень результативной. Большая часть заявок на данный момент уже отработана. А те, что остались, в мэрии рассчитывают в скором времени довести до конца.

— Спасибо всем, кто не прошел мимо, уделил вопросу безопасности свое внимание и помог нам устранить проблему. Работу мы продолжаем, поэтому оставляйте обращения на «Лобачевском» в любое время, — призвал нижегородцев мэр города.