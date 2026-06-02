Спасенную черепаху-путешественницу отпустили на волю в Агрызском районе

В Агрызском районе выпустили на волю черепашку-путешественницу, спасенную внимательным водителем с оживленной трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.
На оживленной автомобильной трассе в Татарстане водитель заметил маленькую черепаху, которая медленно продвигалась по обочине. Вероятно, рептилия пыталась добраться до ближайшего водоема, но оказалась в опасной близости от потока машин. Автомобилист вовремя среагировал, аккуратно подобрал путешественницу и передал ее специалистам природного заказника «Кичке-Тан», где ей оказали необходимую помощь.
Выпуск черепахи в естественную среду обитания превратился в небольшое экологическое событие: на территории памятника природы «Река Иж» собрались сотрудники заказника и ученики школ Агрызского района. Дети с интересом наблюдали за каждым движением рептилии и узнали удивительный факт: данный вид черепах не фиксировался на территории республики уже несколько лет, что делает эту встречу особенно ценной для местных экологов.
На прощание участники мероприятия пожелали спасенной гостье долгой и безопасной жизни — а учитывая биологические особенности вида, речь может идти о трех столетиях.