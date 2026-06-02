Спасенную черепаху-путешественницу отпустили на волю в Агрызском районе

Выпуск черепахи в естественную среду обитания превратился в небольшое экологическое событие: на территории памятника природы «Река Иж» собрались сотрудники заказника и ученики школ Агрызского района. Дети с интересом наблюдали за каждым движением рептилии и узнали удивительный факт: данный вид черепах не фиксировался на территории республики уже несколько лет, что делает эту встречу особенно ценной для местных экологов.