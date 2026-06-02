Путин рассказал подробности о модуле «Русский язык как государственный»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Учебный модуль для вузов «русский язык как государственный» должен стать частью единого ядра высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов “Русский язык как государственный”. Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования», — сказал Путин в ходе заседания.