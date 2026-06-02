Студенты из Тюмени стали чемпионами состязаний «Спорт без границ»

Спартакиада объединила более 320 студентов из 29 вузов и 21 региона России. Участники соревновались в семи дисциплинах: волейболе сидя, бочче, дартсе, настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике и плавании. Для спортсменов были созданы доступная среда, работали волонтеры и ассистенты. В копилке тюменских спортсменов из команды «Альтаир» — девять золотых наград, четыре серебряные и три бронзовые медали. Помимо соревнований, для участников организовали мастер-классы, тренинги и инклюзивные зарядки.