Студенты из Тюмени стали чемпионами состязаний «Спорт без границ»

Они завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Команда Тюменского государственного университета одержала победу в общекомандном зачете на первой Всероссийской студенческой спартакиаде по инклюзивному спорту «Спорт без границ», сообщили в образовательном учреждении. Мероприятие прошло на базе Южного федерального университета при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Спартакиада объединила более 320 студентов из 29 вузов и 21 региона России. Участники соревновались в семи дисциплинах: волейболе сидя, бочче, дартсе, настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике и плавании. Для спортсменов были созданы доступная среда, работали волонтеры и ассистенты. В копилке тюменских спортсменов из команды «Альтаир» — девять золотых наград, четыре серебряные и три бронзовые медали. Помимо соревнований, для участников организовали мастер-классы, тренинги и инклюзивные зарядки.

«Инклюзивная спартакиада — это уникальный формат, где в команде 50% ребят с инвалидностью, а возможности каждого вносят вклад в общий успех. В системе высшего образования это перспективное направление», — отметила старший тренер-преподаватель ТюмГУ Елена Ягудина.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.