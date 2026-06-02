Домашняя курица снесла челябинцу суперяйцо

Оно примерно в 2,5 раза больше стандартного.

Источник: 1obl.ru

Светлана Синицкая и ее муж Владимир живут в поселке Фатеевка на выезде из Челябинска. У супругов собственное небольшое хозяйство: десять кур, петух и перепелка. На днях одна из несушек снесла чудо-яйцо — оно примерно в 2,5 раза больше обычного, сообщает портал «Хорошие новости».

Глава семьи даже провел собственное расследование: взвесил находку (оказалось 175 граммов) и измерил штангенциркулем (длина — 77,5 мм, ширина — 53 мм). Для сравнения: обычное яйцо по стандартам Роскачества весит 50−70 граммов, а яйца высшей категории достигают 75 граммов.

Такие гиганты чаще всего появляются у старых куриц, когда в организме несушки случается сбой и яйцо формируется внутри другого яйца. Иногда внутри таких рекордсменов — по два, а то и по три желтка.

Однако вывести цыплят из-за хрупкой скорлупы в этом случае невозможно. Зато это никак не влияет на качество продукта — яйца-гиганты можно спокойно употреблять в пищу.