Лимитированные билеты на VK Fest от Пабло Радини показали нижегородцам

Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest (0+), который в этом году пройдёт в четырёх городах России, включая Нижний Новгород. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Стиль Радини, работающего на стыке цифрового искусства и массовой культуры, критики описывают как минималистичный, ироничный и дерзкий. В своём творчестве автор обращается к мемам, сленгу и визуальным кодам интернет‑среды.
Для каждого города художник создал уникального персонажа — пушистого кота с особым характером. Среди них есть весёлые, мечтательные и даже «обалдевшие» от фестивальной атмосферы: по словам Радини, эти коты отражают эмоции людей в эпицентре музыки, лета и впечатлений — все ощущают момент по‑разному, но запомнят его надолго.
Дизайн охватил две категории билетов — «Входной» и «Входной на 2 дня» для всех городов фестиваля. Стоимость таких билетов не отличается от обычных, но их количество ограничено.
Спрос оказался высоким: первые 100 экземпляров раскупили менее чем за час. В связи с этим организаторы увеличили тираж до 600 билетов для каждого города.
Покупатели лимитированных билетов автоматически участвуют в розыгрыше постера от Пабло Радини. Победителей выберут с помощью рандомайзера, итоги подведут 11 июня. Подробности правил доступны в социальных сетях фестиваля.
VK Fest в Нижнем Новгороде состоится 11 июля на Стрелке. Гостей ждут концерты Uma2rman, «Комната культуры», Клавы Коки, Доры, «Сироткина» и дуэта NANSI & SIDOROV. Билеты платные.
Ранее сообщалось, что фестиваль ALFA HUMAN в Нижнем Новгороде станет ежегодным.