В особой экономической зоне «Технополис Москва» появятся новые места отдыха

На площадке «Печатники» установят летнюю веранду и корт для сквоша.

Новые пространства для отдыха появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 2026 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На площадке «Печатники» появятся летняя веранда, лаунж-зона под открытым небом и корт для сквоша. В «Алабушево» обновят сквер с амфитеатром и продлят зеленую аллею резидентов. Также в индустриальном парке «Руднево» проведут озеленение территории.

Отметим, что в 2025 году на преференциальной территории ОЭЗ высадили более 3 тыс. кустарников и деревьев. В этом году общественные пространства украсят 3,3 тыс. однолетних и многолетних растений — петунии, бархатцы, пеларгонии и гортензии.

На площадке «Печатники» также реконструировали вход корпуса № 5 и установили новый лифт для удобного доступа в конгресс-центр. Кроме того, продолжается обновление трех контрольно-пропускных пунктов в едином архитектурном стиле.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.