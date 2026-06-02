В особой экономической зоне «Технополис Москва» появятся новые места отдыха

Новые пространства для отдыха появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 2026 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На площадке «Печатники» появятся летняя веранда, лаунж-зона под открытым небом и корт для сквоша. В «Алабушево» обновят сквер с амфитеатром и продлят зеленую аллею резидентов. Также в индустриальном парке «Руднево» проведут озеленение территории.
Отметим, что в 2025 году на преференциальной территории ОЭЗ высадили более 3 тыс. кустарников и деревьев. В этом году общественные пространства украсят 3,3 тыс. однолетних и многолетних растений — петунии, бархатцы, пеларгонии и гортензии.
На площадке «Печатники» также реконструировали вход корпуса № 5 и установили новый лифт для удобного доступа в конгресс-центр. Кроме того, продолжается обновление трех контрольно-пропускных пунктов в едином архитектурном стиле.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.