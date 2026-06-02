В Красноярске будут судить курьера наркомаркета

В Красноярске перед судом предстанет гражданин Узбекистана, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, осенью 2025 года молодой человек стал работать оптовым курьером интернет магазина по продаже наркотиков. Он входил в состав организованной группы. Его задачей было получать крупные партии запрещенных веществ, перевозить их в арендованную квартиру, фасовать и готовить к дальнейшему распространению.

Наркотики мужчина хранил в квартире на улице Второй Краснофлотской. Во время обыска там нашли восемь видов наркотических средств и психотропных веществ общим весом более одного килограмма. Среди изъятого были мефедрон, амфетамин, метадон, каннабис и другие запрещенные вещества.

Оплату за работу обвиняемый получал в криптовалюте. За несколько месяцев он, по версии следствия, заработал более 800 тыс. рублей. Деньги он переводил в рубли и выводил на банковские счета. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Молодому человеку вменяют несколько эпизодов покушения на сбыт наркотиков в составе организованной группы, а также легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.