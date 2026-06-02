Свыше 7 тысяч нижегородцев включены в реестр должников по алиментам

В 2025 году в Нижегородской области более семи тысяч людей оказались включены в реестр должников по алиментам. В этот список вносят тех, кто либо находится в розыске, либо уже имел проблемы с законом из‑за неуплаты алиментов, в том числе привлекался к административной или уголовной ответственности, передает Pravda-nn.ru слова руководителя ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону Александра Юдина.
На текущий момент в работе судебных приставов находится порядка 14,2 тысячи исполнительных производств, связанных с взысканием алиментов. За минувший год удалось добиться погашения задолженности в размере более двух миллиардов рублей, а с начала нынешнего года сумма взысканных средств достигла 570 миллионов рублей.
Также 10 740 человек с задолженностями нашли работу, при этом были оформлены постановления об удержании части их зарплаты в счет погашения долга на 748 миллионов рублей.
Для побуждения к погашению долгов более 9,2 тысячи должников запретили выезжать за границу, а 2,6 тысячи человек лишились возможности управлять транспортными средствами. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет выплачена необходимая сумма.
С начала 2026 года было составлено 698 административных протоколов в отношении уклонщиков. Помимо этого, 319 должников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по соответствующей статье.
Самой молодой должницей в регионе стала 19‑летняя девушка, при этом из всех должников только четверть являются женщинами. Основной возраст неплательщиков варьируется от 27 до 34 лет.
Ключевая проблема кроется в неверном восприятии сути алиментных выплат: многие родители считают, что перечисляют деньги бывшему супругу или супруге, а не обеспечивают нужды собственного ребенка, считает Юдин.