Специалисты нижегородской лаборатории обнаружили лекарство в говядине и печени

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории обнаружили остатки ветеринарного препарата в говядине и печени. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Нарушения обнаружили в двух образцах продукции. В них содержался ронидазола — лекарство, которое используют для лечения животных от паразитов.
В лаборатории отметили, что препарат может быть опасным для здоровья потребителей. В связи с этим лекарство нельзя использовать в пищевой продукции животного происхождения.
Результаты исследований направили в региональное управление Россельхознадзора.
Напомним, нижегородские специалисты нашли в сосисках из говядины ДНК курицы и свиньи.