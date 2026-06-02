Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв указал на необходимость обеспечения полной прозрачности рынка никотинсодержащей продукции. Об этом он сообщил Общественной службе новостей.
Ознакомительный визит состоялся в рамках сотрудничества с ведомством для выработки практических мер по ограждению несовершеннолетних. Как сообщает корреспондент Общественной службы новостей, парламентарий осмотрел объёмы изъятой продукции и условия её хранения. На складе аккумулируются конфискованные алкогольные напитки, табачные изделия, а также оборудование, техника и упаковка, использовавшиеся для их незаконного производства и транспортировки.
По словам депутата, законодательные акты, принятые в 2024—2025 годах, ужесточили защиту молодёжи: был введён запрет на продажу вейпов несовершеннолетним вместе с увеличением штрафов за нарушение этого правила. Вся продукция, не соответствующая установленным нормам изготовления и реализации, изымается и направляется на хранение до вынесения судебного решения. В дальнейшем, согласно регламентам безопасности, она подлежит уничтожению.
Ранее сообщалось, что распространение вейпов в Нижегородской области станет незаконным с 1 сентября.