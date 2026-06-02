Ямпольская рассказала о работе над учебниками русского языка и литературы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ведется работа над едиными учебниками русского языка и литературы для учеников 5−9 классов и начальной школы, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская в ходе мероприятия выступает с докладом.
«Работа над линейками учебников для 5−9 классов и для начальной школы ведется… ни на день не прерываясь. В тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями и, конечно, с реальными детьми, ради которых это все и делается», — сказала Ямпольская в ходе совета.