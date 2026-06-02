Трое мужчин пострадали при атаках беспилотников в Курской области

В результате атак двух беспилотников ВСУ в Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

В результате атак двух беспилотников ВСУ в Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в Max.

В слободе Белая Беловского района пострадали два мирных жителя. У 36-летнего мужчины диагностированы проникающее слепое осколочное ранение живота и сквозное осколочное ранение правого бедра. Он находится в тяжелом состоянии. У 54-летнего мужчины обнаружили слепое осколочное ранение живота. Им оказывается медицинская помощь.

В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Из-за этого пострадал 49-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лобной области.

Все пострадавшие будут проходить лечение в Курской областной больнице.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ на Курскую область один человек погиб и шестеро были ранены. Также накануне в больнице скончался 56-летний механизатор, пострадавший при ударе дрона по трактору 28 мая.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
