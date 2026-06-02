В Волгограде жильцов МКД оставили без детской площадки ко Дню защиты детей

По словам местный жителей, площадку для местной детворы здесь установили, когда к дому решили пристроить сетевой магазин. Ради этого снесли 25-летние сосны.

Жители дома на проспекте Столетова, 6, в Красноармейском районе Волгограда записали коллективное обращение к властям. В начале летних школьных каникул, в канун Дня защиты детей здесь ликвидировали детскую площадку.

По словам местный жителей, площадку для местной детворы здесь установили, когда к дому решили пристроить сетевой магазин. Ради этого снесли 25-летние сосны, которые горожане заботливо выращивали с момента заселения в 9-этажку. В качестве компенсации им предложили разместить качели и горки для детей.

Тогда подрядчик заверил, что площадка соответствует всем нормам. Теперь же местные власти пришли к другому выводу. И демонтировали игровые конструкции.

«В ходе обследования сотрудники райадминистрации выявили, что детская площадка находится в неудовлетворительном техническом состоянии и может представлять потенциальную опасность для детей. Актуальные сведения о собственнике данного объекта у райадминистрации отсутствовали. В итоге профильная комиссия решила демонтировать конструкции», — цитирует ответ пресс-службы горадминистрации v102.ru.

Ранее аналогичное объяснение было предоставлено пресс-службой мэрии vlg.aif.ru по поводу сноса стадиона, который своими руками обиходили жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда.

Жильцы дома на проспекте Столетова, 6, намерены обратиться в прокуратуру.

Тем временем жители Краснооктябрьского района возмущены вырубкой аллеи живых деревьев на проспекте Металлургов.

