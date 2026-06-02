В историческом центре Нижнего Новгорода отремонтируют дорогу

Ремонт дороги на улице Звездинке в историческом центре Нижнего Новгорода начнется 29 июня по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе.
«Рабочие отфрезеруют существующее покрытие для последующей укладки нового, заменят люки колодцев, установят дорожные и тротуарные бортовые камни и нанесут дорожную разметку», — уточнили в управлении.
Кроме того, специалисты капитально отремонтируют сети теплоснабжения под дорогой на улице Малой Покровской рядом с Домом связи. В ходе работ на участке реконструируют 98 м магистральных тепловых сетей и двух тепловых камер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.