Мэр Красноярска проверил, как продвигается благоустройство Октябрьского района

Мэр Красноярска Сергей Верещагин подвел итоги очередного «Районного маршрута». О результатах поездки в Октябрьский район он рассказал в своем канале в национальном мессенджере МАКС.

Одним из знаковых объектов на маршруте стала улица 2-я Огородная. Здесь продолжается укрепление склона — у дома № 24 завершили строительство подпорной стены. Общая протяженность всех участков сооружения превышает 300 метров.

«Обсудили план по отводу воды с подвалов. Мероприятия понятны, важен контроль выполнения», — пояснил глава города.

Во время объезда мэр также проверил ход капитального ремонта школы на улице Лесной. Работы на втором этаже уже завершены, на первом подходят к концу. Одновременно началось благоустройство территории. Открыть образовательное учреждение планируют к 1 сентября. Вместе с тем в городе продолжается строительство школы на 1280 мест в микрорайоне Агроуниверситет — объект возводят по графику.

Отдельное внимание Сергей Верещагин обращениям жителей по площадкам для сбора твердых коммунальных отходов на улицах Попова и Камчатской. Здесь установили новые контейнерные площадки, а на улице Попова отремонтировали проезд и тротуар.

Во время объезда глава города вместе с представителями районной администрации определил задачи по обновлению гостевого маршрута на участке от улицы Тотмина до улицы Годенко. К комплексным работам на этой территории городские службы планируют приступить в следующем году.

Кроме того, мэр посмотрел, как идет благоустройство площади перед культурным центром на Высотной. Проект предусматривает масштабное озеленение: планируется высадить около 50 деревьев и 200 кустарников.

