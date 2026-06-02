Не укоротите век супруга! Что запрещено 4 июня 2026 года в День Василиска

По православному календарю 4 июня поминают сразу нескольких святых: мучеников Василиска и Иоанна (сербского князя Владимира), а также новгородского чудотворца праведного Иакова Боровичского.

Поскольку эта дата выпадает на Троицкую (сплошную) седмицу, церковный устав не требует поста. Верующим дозволено употреблять в пищу абсолютно любые продукты, а строгих запретов на бытовые дела в этот день нет.

Что запрещено 4 июня 2026 года.

В народной традиции, где 4 июня отмечается как День Василиска, существовал ряд строгих табу и суеверий. Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя:

Проливать слезы и жаловаться на судьбу — считалось, что это притянет череду бед и печалей на весь год.

Стричь мужчин (особенно мужей) — по поверью, это могло укоротить век супруга.

Искать новую работу — такой день не сулил ни прибыли, ни успеха.

Заниматься любовной магией — ворожба грозила порчей собственной судьбы.

Долго оставлять дом пустым — считалось, что в отсутствие хозяев жилье наполнится дурной энергетикой.

Делиться увиденными снами — сновидения этой ночи нужно было держать в секрете.

Одалживать деньги или брать взаймы — любые финансовые махинации сулили убытки.