Не укоротите век супруга! Что запрещено 4 июня 2026 года в День Василиска

По православному календарю 4 июня поминают сразу нескольких святых: мучеников Василиска и Иоанна (сербского князя Владимира), а также новгородского чудотворца праведного Иакова Боровичского.
Поскольку эта дата выпадает на Троицкую (сплошную) седмицу, церковный устав не требует поста. Верующим дозволено употреблять в пищу абсолютно любые продукты, а строгих запретов на бытовые дела в этот день нет.
Что запрещено 4 июня 2026 года.
В народной традиции, где 4 июня отмечается как День Василиска, существовал ряд строгих табу и суеверий. Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя:
Проливать слезы и жаловаться на судьбу — считалось, что это притянет череду бед и печалей на весь год.
Стричь мужчин (особенно мужей) — по поверью, это могло укоротить век супруга.
Искать новую работу — такой день не сулил ни прибыли, ни успеха.
Заниматься любовной магией — ворожба грозила порчей собственной судьбы.
Долго оставлять дом пустым — считалось, что в отсутствие хозяев жилье наполнится дурной энергетикой.
Делиться увиденными снами — сновидения этой ночи нужно было держать в секрете.
Одалживать деньги или брать взаймы — любые финансовые махинации сулили убытки.