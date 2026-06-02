Трамвай № 27 будет временно курсировать по сокращенному маршруту

Трамвай № 27 будет курсировать по сокращенному маршруту в Нижнем Новгороде. Он будет ходить от Черного пруда и до Комсомольской площади с 3 июня 2026 года, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Изменения в схеме движения трамвая связаны с заменой старого стрелочного перевода на новый на узле около парка имени 1 Мая.
Напомним, что также на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева частично приостановят движение с 3 июня 2026 года. Временные ограничения будут действовать на участке кругового движения из-за проведения работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. В связи с проведением работ проезжая часть будет частично заужена, но не перекрыта. Завершить работы планируется до 2 июля.
