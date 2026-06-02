Росгвардия в Нижнем Новгороде поймала шестерых зацеперов

В Нижнем Новгороде сотрудники Росгвардии задержали шестерых подростков-зацеперов на трамвайном маршруте № 7. Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Задержанных доставили в отдел полиции.

В ЦРТС отметили, что в Нижнем Новгороде выросло число подобных происшествий. Так, в минувшие выходные в Нижнем Новгороде задержали зацепера, который проехался на трамвае № 6.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае в Нижегородской области установили личности двух подростков, которые зацепились за скоростной поезд «Ласточка». Один из них сразу упал, а второй доехал из Дзержинска до Нижнего Новгорода. На родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Также полиция выяснила личность 13-летнего зацепера, который попал на видео на станции метро Канавинская.