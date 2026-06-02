В Полесске пьяная женщина сорвала плакат ко Дню Победы и бросила его в клумбу

В Полесске 41-летняя местная жительница сорвала плакат ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты и выкинула его в клумбу. Об этом региональный СК пишет в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.
Всё произошло 7 мая на улице Калининградской. По версии следствия, женщина была пьяна. Против неё возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»), жительнице области грозит до трёх лет лишения свободы.
В Правдинске пьяный 46-летний мужчина бросил урну в световую фотозону «Пятиконечная звезда», посвящённую 80-летию штурма Кёнигсберга, и повредил инсталляцию.