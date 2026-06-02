В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, средства ПВО — наготове, заявил губернатор Александр Гусев.
Во вторник глава области уже объявлял опасность атаки БПЛА. Новая опасность была объявлена в 16.15 мск.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО — наготове», — написал Гусев в Telegram-канале.
