В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области сообщил о новой угрозе атаки БПЛА над регионом.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, средства ПВО — наготове, заявил губернатор Александр Гусев.

Во вторник глава области уже объявлял опасность атаки БПЛА. Новая опасность была объявлена в 16.15 мск.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО — наготове», — написал Гусев в Telegram-канале.

