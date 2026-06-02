Для поиска АЗС с топливом в Крыму запустят интерактивную карту

Завтра, 3 июня, на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится интерактивная карта для поиска автозаправочных станций с топливом в каждом муниципалитете региона.
«Это позволит владельцам авто планировать маршруты, а значит, экономить свое время и деньги, исключив необходимость бесцельных поездок в поисках свободных колонок», — сообщил глава Крыма.
Сергей Аксенов отметил, что ситуация с поливом в регионе находится под постоянным контролем, и власти внимательно следят за этим вопросом. Также он призвал крымчан и гостей республики набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше