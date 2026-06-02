Произошедшие сразу в нескольких местах Нижнего Новгорода утечки уже локализованы

Утечки, произошедшие сразу в нескольких местах Нижнего Новгорода в ходе гидравлических испытаний, в настоящее время локализованы, об этом сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор».
Напомним, с 2 по 6 июня в городе проходят плановые гидравлические испытания второй и пятой очередей магистральных тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали. Данная проверка сетей затрагивает трубопроводы в части Нижегородского и Советского районов.
Для обеспечения безопасности во время проведения испытаний температура воды понижена до 40 градусов Цельсия. Она подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.
Проверка выявила участки, показавшие свою малонадежность, — на Окском съезде и площади Горького. На места выехали бригады специалистов.
«Повреждение на площади Горького планируется локализовать в течение одного-двух часов», — рассказали в АО «ОКО».
Работы продолжаются. В будущем малонадежные участки ждет ремонт.