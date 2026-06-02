«Свой бизнес вместо диплома». В России развивается новый формат образования

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В основной образовательной программе российских университетов появляется трек, способствующий созданию студенческих стартапов, которые в дальнейшем помогают экономике страны. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева, выступая на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», посвященной поддержке студенческих стартапов.
Формат «Стартап как диплом» — новая образовательная модель, при которой выпускные квалификационные работы (ВКР) представляют собой конкретные бизнес-проекты, созданные одним студентом или командой.
Как отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, такой формат помогает создавать у студентов компетенцию «быть предпринимателем, принимать риски и брать на себя ответственность».
По ее словам, эту образовательную инициативу не внедряли жестким административным ресурсом. «Все делается по доброй воле каждого ректора, но количество университетов, участвующих в проекте, постоянно растет», — отметила она.
В 2025 году в проекте «Стартап как диплом» приняли участие 204 университета, более 5 тысяч студентов защитили ВКР в формате стартапа. В настоящее время в проекте принимают участие 65 регионов России.
По оценкам Петровой, министерство фиксирует большой интерес работодателей, которые присутствуют на защитах дипломных работ, а затем берут хорошо подготовленных ребят на работу.
Директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова подчеркнула, что все стартапы «упакованы» в дипломные проекты, на основе которых студенты подтверждают свою квалификацию и получают диплом о высшем образовании.
«Это интересный и непростой шаг для университетов, но количество заявок постоянно растет», — отметила она.
Говоря о качестве работ, эксперт обратила внимание на то, что представленные студентами проекты дорабатываются, а зачастую и «переупаковываются».
«Это делается для того, чтобы стартапы имели не только технологические основания, но и коммерциализированный подход, который интересен и понятен индустриальным партнерам», — пояснила она.
Ректор Государственного университета управления Владимир Строев рассказал, как проект влияет на общий образовательный процесс.
«Чтобы дойти до реального стартапа, студент должен несколько лет учиться проектной деятельности. У нас 100 процентов студентов с первого курса работают в проектных группах. Один день в неделю мы выделяем исключительно под проектную деятельность», — отметил он, подчеркнув, что для студентов это очень полезно.
«Большинство работ видят работодатели. Многие идеи принимаются бизнесом», — резюмировал ректор.