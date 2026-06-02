Воронежское «Созвездие» добивается признания права собственности на объект в Семилукском районе

В Арбитражный суд Воронежской области обратилось местное АО «Концерн “Созвездие”» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») с иском к администрации Семилукского муниципального района о признании права собственности на объект недвижимости. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 21 мая. Суть требований сводится к признанию за предприятием права собственности на реконструированный объект недвижимости. Дело оставлено без движения до 3 июля 2026 года. «Ъ-Черноземье» направил в пресс-службу «Динамики» запрос.
Согласно «Яндекс Картам», на территории Семилукского района расположен объект концерна — Воронежский научно-исследовательский институт связи (ВНИИС), входящий в структуру АО «Концерн “Созвездие”». Речь может идти об этом здании.
АО «Концерн “Созвездие”» создано на базе ВНИИС в 1958 году. Тогда приказом государственного комитета Совета министров СССР по радиоэлектронике был образован институт, в его штат вошли 86 специалистов. В 2004 году указом президента России ВНИИС преобразовали в ОАО «Концерн “Созвездие”».
По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн “Созвездие”» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Согласно последним опубликованным данным, в 2019 году выручка концерна составляла 16,9 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб.
В состав воронежского «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ “Полюс”». С марта 2023 года концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство компании «Созвездием» решением единственного акционера — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года. По собственным данным, является головной организацией дивизиона «Связь» холдинга «Росэлектроника» и объединяет 20 предприятий радиоэлектронной промышленности. В концерне работают 5,6 тыс. человек.
В последнее время компания часто фигурирует в судебных разбирательствах. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятие подало апелляционную жалобу на решение арбитража Москвы о взыскании в пользу Министерства обороны РФ 150,9 млн руб. неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта. Рассмотрение жалобы назначено на 17 июня. Также накануне в арбитраж Москвы поступил иск к АО от «НПО Русбитех» на 60,2 млн руб.