Воронежское «Созвездие» добивается признания права собственности на объект в Семилукском районе

В состав воронежского «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ “Полюс”». С марта 2023 года концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство компании «Созвездием» решением единственного акционера — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года. По собственным данным, является головной организацией дивизиона «Связь» холдинга «Росэлектроника» и объединяет 20 предприятий радиоэлектронной промышленности. В концерне работают 5,6 тыс. человек.