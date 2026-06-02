Энергетики готовят к отопительному сезону теплосетевой комплекс Краснокамского городского округа

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» активно готовит к осенне-зимнему периоду 2026/27 тепловые сети и теплоисточники в Краснокамском городском округе. В городе Краснокамке до конца лета энергетикам предстоит провести гидравлические испытания 146,5 км тепломагистралей, выполнить ремонты на Закамской ТЭЦ-5 и девяти центральных тепловых пунктах. В посёлке Майский до конца лета специалисты подготовят 22,5 км теплосетей и протестируют оборудование на двух блочно-модульных котельных.