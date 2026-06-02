В Волгограде УК заплатит 146 тысяч за спикировавший в иномарку мусорный бак

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что это происшествие случилось 5 июля 2025 года в одном из дворов по улице Пархоменко в Центральном районе. В автомобиль марки Tоyota Corolla Fielder из-за порыва ветра врезался контейнер для сбора ТКО, повредив заднюю часть иномарки. Владелец авто обратился в полицию, которая зафиксировала повреждения в виде царапин и сколов лакокрасочного покрытия на заднем бампере и на заднем правом фонаре с повреждением стекла двери багажника. Стоимость восстановительная ремонта составила 79800 рублей.