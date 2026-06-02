В российские школы вернут учебные словари для школьников

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Рада сообщить, что со следующего года, в соответствии с вашим поручением, в школы начнут возвращаться учебные словари школьника», — сказала Ямпольская в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По словам Ямпольской, словари будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, которые утверждаются правительственной комиссией.